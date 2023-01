Kroatien indtræder i Schengen og får euro som valuta

Fra midnat træder Kroatien officielt ind i Schengen-samarbejdet.

Landet skifter også valuta fra kuna til euro. Med det planlagte skifter bliver Kroatien det 20. land til at få euro som valuta.

Som medlem af Schengen-samarbejdet bliver Kroatien del af det grænseløse område i EU. Og landet vil få et øget ansvar for at passe på EU’s ydre grænser.