Russiske soldater i Ukraine slipper for at betale skat

Mere præcist gælder det soldater og statsansatte, som er udstationeret i de fire regioner, som Rusland har erklæret for at være russiske.

Det er Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson.

Oplysningerne kommer fra Dmitrij Peskov, talsmand for Kreml.

Han siger, at myndighederne har taget en særlig bestemmelse i antikorruptionsloven i brug for at finde det juridiske grundlag for skattefritagelsen.