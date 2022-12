FE anser russisk vinteroffensiv mod Kyiv for usandsynlig

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) tror ikke, at Rusland vil iværksætte en militær offensiv mod Ukraines hovedstad, Kyiv, til februar, som Ukraine ellers har advaret om.

FE-chefen for Ruslandsanalyse mener, at den russiske hær er nedslidt, og at det vil tage årevis at bygge den op igen.

- Vi kan sagtens se de her små angreb, som det der foregår i Bakhmut for eksempel. Men en offensiv som den fra februar vil tage dem nogle år at bygge op til igen, siger Joakim fra FE til Berlingske.