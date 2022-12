Natten til fredag søgte Kyivs indbyggere igen beskyttelse

Ifølge Kyivs guvernør, Oleskiy Kuleba, var der tale om et droneangreb. Et øjenvidne, som Reuters har talt med, befandt sig 20 kilometer syd for hovedstaden. Vidnet fortæller, at flere eksplosioner kunne høres.

Også torsdag blev Ukraine ramt af angreb.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, oplyste i en videotale torsdag aften, at i alt 54 russiske missiler og 11 droner blev afværget torsdag.

Præsidentrådgiver Oleksij Arestovytj skrev på Facebook, at over 120 missiler var blevet sendt ind over landet af russerne.