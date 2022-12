Andrew Tate er tilbageholdt i Rumænien mistænkt for voldtægt

En rumænsk anklager oplyser, at den kontroversielle internetpersonlighed Andrew Tate er tilbageholdt i Rumænien mistænkt for menneskesmugling, voldtægt og for at have startet en gruppe for organiseret kriminalitet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tate er udelukket fra mange forskellige sociale medier for kvindefjendske kommentarer og hadtale.