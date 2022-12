Kosovo og Serbien dæmper flere ugers uro og genåbner grænse

Kosovos primære grænseovergang til Serbien er torsdag åbnet igen, og dermed ser knap tre ugers uro ud til at blive dæmpet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

På den serbiske side af grænsen er blokader blevet fjernet. Det har banet vej for, at Kosovo har kunnet åbne sin største grænse til Serbien.

Udviklingen sker, efter at både USA og EU torsdag opfordrede de to balkanlande til ”øjeblikkeligt” at dæmpe spændingerne.