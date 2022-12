EU-udvalg holder krisemøde om Kinas covid-19-krise

EU’s Udvalg for Sundhedssikkerhed har torsdag indkaldt et krisemøde i Bruxelles for at få koordineret EU-landenes reaktioner på Kinas beslutning om at ophæve dets covid-19-restriktioner.

- EU’s Udvalg for Sundhedssikkerhed holder møde for at drøfte covid-19 situationen i Kina og mulige tiltag på en koordineret måde, siger EU-Kommissionens generaldirektorat for sundhed på Twitter.