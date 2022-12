Ukraine ramt af mere end 120 missiler torsdag

Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, siger, at Rusland forsøger at bruge vinteren som ”et masseødelæggelsesvåben” ved at ødelægge Ukraines energi-infrastruktur.

Ukraines efterretningschef, Kyrolo Budanov, siger til BBC, at situationen på slagmarken i Ukraine er fastlåst, så hverken Ukraine eller Rusland kan gøre betydelige fremskridt.

- Situationen er simpelt hen kørt fast, siger Budanov, som for få dage siden udtalte, at udstationeringen af russiske soldater i Hviderusland skal fungere som en afledningsmanøvre.

Budanov siger, at et tog fyldt med russiske soldater for nylig blev sendt til en lokalitet nær den hviderussiske grænse op til Ukraine, men at det få timer senere vendte tilbage med alle soldater om bord.