Serbisk mindretal i Kosovo vil fjerne blokader og lette protest

Veje har været blokeret de seneste 19 dage i protest mod anholdelsen af en tidligere politimand. Anholdelsen har udløst protester ført an af det serbiske mindretal i Kosovo.

Politimanden Dejan Pantic blev løsladt fra fængsel og i stedet sat i husarrest onsdag.

Balkanlandene er i konflikt om den fælles grænse.

Onsdag opfordrede EU og USA Kosovo og Serbien til ”øjeblikkeligt” at tage skridt til at nedtrappe spændingerne mellem de to lande.

- Vi opfordrer alle til at udvise maksimal tilbageholdenhed, at øjeblikkeligt handle og uden forhåndsbetingelser nedtrappe situationen, og at afholde sig fra provokationer, trusler eller intimidering, lød det i en fælles erklæring fra EU og USA.