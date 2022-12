Rusland afviser enhver fredsaftale uden annekterede regioner

Rusland har ikke fuld militær kontrol over nogen af de fire regioner, som det har gjort krav på. Regionerne udgør cirka 15 procent af Ukraines territorie.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har fremlagt et bud på en fredsaftale, som han vil have verdens fremtrædende ledere til at diskutere på et topmøde. Zelenskyjs plan består af ti forskellige punkter.

Blandt andet skal Ukraine have alle landets regioner tilbage - inklusive Krim.