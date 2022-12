Svensk landsholdsspiller anklages for at hvidvaske penge

Det skriver det svenske medie Expressen.

Hændelsen mistænkes for at være en del af en større svindelsag.

Spilleren, som stadig er aktiv og har landskampe for Sverige på cv’et, mener ikke, at han har gjort noget galt.

Han erkender, at han vidste, han ville modtage pengene. Fodboldspilleren forklarer over for politiet, at en ven havde vundet pengene på spil hos bookmakere og fik problemer med at sætte pengene ind på en konto, fordi han havde nået grænsen hos betalingssystemet Swish.

- En ven bad mig om at modtage pengene og siden swishe dem videre til visse numre. Jeg kendte ikke personerne, som jeg sendte dem til.