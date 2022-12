Rusland vil genoptage gasforsyning til Europa fra Sibirien

- For eksempel forbliver Jamal-Europa-rørledningen, som blev stoppet af politiske årsager, ubrugt, tilføjer han.

I samme ombæring siger Novak, at Rusland forventer, at landet vil have sendt 21 milliarder kubikmeter flydende naturgas (LNG) til Europa i 2022.

Jamal-Europa-gasrørledningen kan transportere op mod 33 milliarder kubikmeter gas fra områder på den russiske Jamal-halvø og det vestlige Sibirien gennem Hviderusland til Polen og Tyskland.

Rørledningen er godt 4100 kilometer lang.