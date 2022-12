Fem dræbt og to savnet efter bus styrtede i flod i Spanien

Bussen står på et sted i floden, der var vanskeligt for redningsmandskabet at komme til. Og hele dens indre var fuld af vand, meddeler redningstjenesten.

Men arbejdet med at finde eventuelle overlevende blev genoptaget søndag morgen.

Ofrene for ulykken er endnu ikke identificeret. Men ifølge lokalavisen La Voz de Galicia var passagererne folk, der havde besøgt familiemedlemmer i et fængsel i Monterroso.