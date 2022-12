Olieudslip lukker Kielerkanalen - genåbning er udsat

Arbejdet med at opsuge olien fra et lækket olierør trækker ud, og det har forsinket genåbningen. Den vil tidligst kunne ske onsdag, hedder det.

Udslippet er sket ved Brunsbüttel, hvor kanalen løber ud i Nordsøen.

Det har tvunget skibe på fart til og fra Østersøen eller Nordsøen til at rejse nord om Danmark via Skagerrak og Kattegat for at nå frem til deres destinationer.

En talsmand for den maritime redningstjeneste sagde lørdag, at man har været nødt til at udskifte skibet ”Neuwerk”, der har stået for arbejdet med at opsuge olien, med nyt udstyr og mandskab.