Mine eksploderede og dræbte tre ukrainske mineryddere i Kherson

Ifølge Zelenskyj er omkring 170.000 kvadratkilometer af Ukraine dækket af miner. Til sammenligning har Danmark et samlet areal på godt 43.000 kvadratkilometer.

Arealmæssigt er Ukraine et kæmpe land med et samlet areal på cirka 600.000 kvadratkilometer.

Enslydende vurdering kom fra det amerikanske udenrigsministerium i begyndelsen af december. Her lød det, at et område i Ukraine på 160.000 kvadratkilometer skulle kontrolleres for eksplosiver.

- Vi forventer, at dette vil være en af de største udfordringer med landminer og ueksploderede anordninger siden Anden Verdenskrig, oplyste udenrigsministeriet.

Lørdag oplyste ukrainske myndigheder, at et russisk angreb på byen Kherson havde dræbt ti mennesker og såret 58 andre.