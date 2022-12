Drabsmistænkt i Paris er blevet overført til psykiatrisk enhed

- Tiltaget er derfor ophævet, indtil han stilles for en dommer, når hans helbred tillader det.

Efterforskningen af sagen fortsætter, oplyses det.

Skyderiet fredag skete på gaden Rue d’Enghien, som ligger i et centralt distrikt nær den store togstation Gare Du Nord. Gaden er fyldt med flere butikker, restauranter og barer. Der bor mange kurdere i gaden.

Politiet anholdt den 69-årige mand. Han har ifølge politiet to drabsforsøg bag sig. Han er for nylig løsladt fra varetægtsfængsling, hvor han afventede en retssag for et angreb mod en migrantlejr for et år siden.