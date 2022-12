Vrede kurdere stødte sammen med politi i Paris

Mange kurdere var samlet for at markere 10-årsdagen for drabene på tre kurdiske aktivister. Disse drab er fortsat uopklarede.

Et øjenvidne har oplyst til det franske nyhedsbureau AFP, at syv eller otte skud blev affyret, hvilket udløste panik og kaos i gaden.

Ud over de tre dræbte er tre personer kommet til skade.

- Vi bliver overhovedet ikke beskyttet. I løbet af 10 år er seks kurdiske aktivister blevet dræbt midt i Paris ved højlys dag, siger Berivan Firat, der er talskvinde for den kurdiske organisation CDK-F.

En 69-årig mand er anholdt. Han har ifølge politiet to drabsforsøg bag sig. Han er for nylig løsladt fra varetægtsfængsling, hvor han afventede en retssag for et angreb mod en migrantlejr for et år siden.