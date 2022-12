Zelenskyj kalder nyt russisk angreb på Kherson for terror

- Dette er ikke militære anlæg.

Det russiske angreb handler om ”drab for at kunne skræmme og for at fornøje sig”, lyder Zelenskyjs anklage.

Ukraine generobrede i sidste måned Kherson, der ligger i det sydlige Ukraine. Byen blev besat af Rusland kort efter invasionen 24. februar. Det er den eneste regionale hovedby, som det lykkedes de russiske styrker at indtage.

På Zelenskyjs konto på Telegram er der billeder fra angrebet i Kherson. De viser gader med brænde biler, smadrede vinduer, og hvad der ligner sårede og svært lemlæstede lig i gaderne.