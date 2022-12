Teater i Mariupol blev en dødsfælde - nu rives det ned

Ukrainske myndigheder hævder, at nedrivningen er et forsøg på at dække over dødsfaldene i marts.

- Mariupols teater eksisterer ikke længere, skriver Ukraines kulturminister, Oleksandr Tjatjenko, på Facebook.

- Besætterne fjerner beviserne på deres forbrydelser og kunne ikke være mere ligeglade med, om det er kulturarv eller hører til en anden kultur.

Teatrets direktør, Igor Solonin, citeres af det russiske nyhedsbureau Tass for at sige, at nedrivningen kun omfatter ”den del af bygningen, som det er umuligt at genopføre”.