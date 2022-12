Macron: Frankrigs kurdere var mål for hadsk angreb

Frankrigs kurdiske borgere blev udsat for et hadsk angreb, da tre personer fredag blev dræbt ved et kurdisk kulturcenter i Paris.

Det skriver den franske præsident, Emmanuel Macron, på Twitter.

- Kurderne i Frankrig har været mål for et hadsk angreb i hjertet af Paris. Vores tanker er hos ofrene, hos de personer, der kæmper for deres liv, og hos deres familier og deres nærmeste, lyder det fra præsidenten.