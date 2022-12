Han sagde blandt andet, at sikkerheden vil blive styrket ved kurdiske samlingssteder rundtom i Frankrig. Det skriver Reuters.

Ifølge Le Monde har demonstranterne fredag rettet deres vrede mod Tyrkiet. Kurdiske grupper har i årevis været i strid med Tyrkiets regering.

- Det begynder igen. I beskytter os ikke. De dræber os, råber demonstranterne ifølge Le Monde mod politiet med henvisning til Tyrkiet.

Der er ingen oplysninger om, at Tyrkiet er involveret i fredagens skyderi.

Agit Polat, der er talsperson for det kurdiske kulturcenter Ahmet-Kaya, mener, at myndighederne ikke har beskyttet kurderne godt nok.

- Endnu en gang har de franske myndigheder fejlet i forhold til at beskytte os. Endnu en gang kigger DGSI (afdelingen for national sikkerhed, red.) blot på i stedet for at sørge for vores sikkerhed, siger han ifølge Le Monde.