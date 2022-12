Tre personer er dræbt og tre andre er såret efter et skyderi i det centrale Paris fredag.

Skyderiet skete på et kurdisk center. En mand på 69 år, der menes at have affyret skuddene, meldes anholdt. Politiet siger, at skyderiet er ovre.

- Vi vil undersøge om drabene var racistisk motiverede, siger politiet i en erklæring.