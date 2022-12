Politiet siger, at skyderiet er ovre.

Lokale politiske ledere siger, at skyderiet fandt sted på et lokalt kurdisk center i Rue d’Enghien i et centralt distrikt nær Gare Du Nord i den franske hovedstad.

Ifølge de franske myndigheder er motivet bag skyderiet indtil videre ukendt.

En større politioperation fortsætter for at få klarlagt motivet til skyderiet.

Den franske indenrigsminister, Gérald Moussa Darmanin, var fredag eftermiddag på vej til stedet, hvor skyderiet fandt sted. Folk er blevet rådet til at holde sig væk fra området.