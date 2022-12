Medier: To dræbt og flere såret ved et skyderi i Paris

To personer meldes dræbt og fire meldes såret af skud ved et skyderi i det centrale Paris.

Det rapporterer tv-stationen BFM TV og andre franske medier.

En mand, der menes at have affyret skuddene, meldes anholdt.

Politiet siger, at der er tale om en episode i Rue d’Enghien i et centralt distrikt af den franske hovedstad. Folk rådes til at holde sig væk fra området