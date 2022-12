Det er sjældent, at BND afslører dobbeltagenter i sine rækker. Det skete senest i 2014, hvor en 32-årig ansat i BND blev idømt otte års fængsel for at have spioneret til fordel for den amerikanske efterretningstjeneste CIA.

Den 32-årige havde i en e-mail også tilbudt den russiske efterretningstjeneste at skaffe den oplysninger.