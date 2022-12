EU-politiker Eva Kaili nægter at have modtaget penge fra Qatar

Den græske EU-parlamentariker Eva Kaili, som er hovedperson i en skandale, hvor Qatar angiveligt skal have forsøgt at korrumpere EU-Parlamentet, erklærede sig torsdag uskyldig og bad om at blive løsladt, siger hendes advokat i Bruxelles, Andre Risopoulos.

Han tilføjer, at Kaili ”samarbejder på en aktiv måde med den belgiske anklagemyndigheds efterforskning.”