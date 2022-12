Sveriges regering spår langvarig lavkonjunktur

- Denne vinter kommer vi til at se brutalt høje elpriser, understreger hun.

Herhjemme påpeger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI), at krisen i Sverige også rammer dansk økonomi.

- Faldende efterspørgsel i 2023 og lav vækst helt frem mod 2025 giver svære betingelser på den anden side af sundet for danske eksportvirksomheder, siger han.

Allan Sørensen anfører, at Danmark eksporterer varer og tjenester for næsten 150 milliarder kroner om året til Sverige.

Sverige har traditionelt stor betydning for de mindre virksomheder, der gerne vil i gang med eksport. Det skyldes især, at Sverige er et ret ukompliceret marked for danske virksomheder at komme ind på.

De økonomiske udfordringer i Sverige giver derfor lidt ekstra udfordringer til de danske virksomheder, der gerne vil ind på det svenske marked.