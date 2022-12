Lektor: Russisk ønske om oprustning tæt på Norden var forventet

Claus Matthiesen har svært ved at se, at det er muligt for Rusland at opstille yderligere en halv million soldater i forskellige enheder, hvis kvaliteten skal svare til de nuværende enheder, for øjeblikket.

Han påpeger, at Rusland i forvejen har svært ved at erstatte det materiel, som de mister i Ukraine og mobilisere, så de soldater, som bliver dræbt i krigen, bliver erstattet.

- Derfor tror jeg, at det her kommer til at være noget, som måske kan ske på et 5- eller 10-årigt perspektiv, siger han.

Onsdagens russiske meldinger er heller ikke noget, som umiddelbart bekymrer den norske oberstløjtnant Geir Hågen Karlsen.

Han siger til nyhedsbureauet NTB, at han mener, at mange af onsdagens meldinger er gentagelser. Han tilføjer også, at der ikke er nogen tegn på, at Rusland ønsker en større krig med de vestlige lande.