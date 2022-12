The Guardian er ramt af hackerangreb og sender folk hjem

Den britiske avis The Guardian er blevet udsat for et hackerangreb.

Det skriver avisen onsdag på sin hjemmeside.

- The Guardian er blevet ramt af en alvorlig it-hændelse, der menes at være et ransomwareangreb, skriver avisens medieredaktør, Jim Waterson.

Det er et angreb, hvor hackere eksempelvis får adgang til eller overtager computersystemer og fremsætter krav for at give dem tilbage.