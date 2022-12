Rusland vil lave ny militærenhed nær nordiske lande

I Danmark har Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) netop udgivet sin årlige rapport, der vurderer ”de ydre vilkår for Danmarks sikkerhed”.

Her beskrives det, hvordan situationen i Danmarks nærområder på flere måder vil blive påvirket. I Østersøregionen vil Rusland være mere ”truende og offensiv”, både når det kommer til politik, retorik og militær adfærd.

Når det gælder Arktis, kan Danmark blive udsat for, at Rusland forsøger at skabe splid internt i landet og i forholdet til USA, lyder det.