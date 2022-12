Putin lover militæret ubegrænset støtte

- Rusland vil også fortsat forbedre kampberedskabet for dets atomslagstyrke, siger han ifølge AFP.

Putin siger videre, at kampe altid medfører tragedie og menneskelige tab.

- Men det er bedre, at det sker i dag end i morgen, siger han.

Putin understreger, at han stadig ser ukrainerne som ”broderfolket”.

- Men vi var ikke effektive med at opbygge gode relationer til Ukraine, siger han.

Ruslands præsident siger videre, at ”Rusland har alt, alle muligheder for at styrke sit potentiale”. Han siger, at ”vi kan vinde i Ukraine uden at militarisere vores økonomi”.