Britisk domstol finder aftale om EU-borgeres ophold ulovlig

Den britiske regerings aftale for EU-borgere efter brexit er onsdag dømt ulovlig af en domstol i London.

Den uafhængige Overvågningsmyndighed IMA, som er et uafhængigt organ, der er oprettet for at værne om borgeres rettigheder, rejste sag mod det britiske indenrigsministerium, fordi den fandt, at briternes tilbagetrækningsaftale med EU bliver brudt.