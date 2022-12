Fagboss indrømmer betaling fra ngo i EU-korruptionssag

Lederen af den internationale fagforening Den Internationale Faglige Sammenslutning (Ituc), Luca Visentini, indrømmede tirsdag, at han har taget imod 50.000 euro, svarende til mere end 370.000 kroner, fra en ngo

Efterforskningen er en del af en korruptionssag i Europa-Parlamentet, hvor blandt andre Qatar er anklaget for at betale europæiske politikere for indflydelse.