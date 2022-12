Ambulanceførere slutter sig til stor britisk julestrejke

En brancheorganisation advarer over for BBC om, at når tusinder af ambulanceførere og reddere slutter sig til strejken, går Storbritannien ind i en ”meget farlig tid”.

- Vi ønsker ikke at gøre folk urolige, men vi er nået til et niveau, hvor vores ledere føler, at det er nødvendigt at sige, at de ikke kan garantere for patientsikkerheden, siger Matthew Taylor, chef for NHS Confederation.

Mindst tre ambulancetjenester har meddelt, at de er så meget under pres, at de må prioritere, hvem der får hjælp. I værste fald kan de kun rykke ud til livstruende situationer.