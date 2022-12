Tre dræbt i voldsom brand ved vigtig gasrørledning i Rusland

Katastrofemyndigheder i regionen oplyser, at branden brød ud i forbindelse med planlagt vedligeholdelsesarbejde ved rørledningen.

Det skete ved landsbyen Kalinino, der ligger omkring 150 kilometer vest for byen Kazan.

Branden blev slukket omkring klokken 13 dansk tid, hedder det videre.

I år er gaspriserne steget markant i Europa, efter at Rusland skruede kraftigt ned for eksporten via en stor gasrørledning til Tyskland.

Dermed er det kun de rørledninger, der går via Ukraine, der bruges til at levere gas til Europa.

Tidligere tirsdag meddelte Gazprom, at det forventer at sende 43 millioner kubikmeter gas til Europa via Ukraine inden for de næste 24 timer.

Det er på samme niveau som leverancerne i de seneste dage.