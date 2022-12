Først tegnede det positivt for tyske Mission Lifeline, som har redningsskibe til at sejle rundt i Middelhavet for at opsamle migranter på vej til Europa.

I sidste uge fik nødhjælpsorganisationen 27 migranter ombord på et skib og efter få timer tilladelse til at lægge til kaj i den italienske region Calabrien. Tilladelser kan ellers tage dage at få, hvis skibene da ikke under stort postyr bliver afvist.