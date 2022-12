Hun er den første kvinde i årtier til at blive retsforfulgt i Tyskland for forbrydelser under nazitiden.

Og anklagere siger, at det kan være en af landets sidste retssager, der handler om forbrydelser begået under holocaust.

For 77 år efter afslutningen på Anden Verdenskrig er tiden ved at løbe ud for at nå at retsforfølge personer, der begik forbrydelser under holocaust.

- Retssagen har afsindig stor historisk betydning.

- Det er potentielt den sidste af sin slags på grund af tidens gang, sagde statsanklager Maxi Wantzen på en af de sidste retsdage i slutningen af november.