Sveriges forsvar vil købe antidroneudstyr fra dansk firma

Ifølge MyDefences hjemmeside er firmaets mission at ”levere produkter inden for elektronisk krigsførelse”.

Sveriges forsvar oplyser, at krigen i Ukraine har aktualiseret behovet for at kunne forsvar sig mod tunge militære ubemandede fartøjer. Det svenske forsvar vil derfor i fremtiden indkøbe mere avancerede systemer end dem, de har købt fra MyDefence.

- I krig gælder andre regler og love, så handler det om skyde ned eller slå ud på forskellige måder. Det gør man med systemer, der mindre mere om militært luftforsvar, siger Ulf Lepp.

I løbet af i år har der været en række sager med droner i Skandinavien.

Eksempelvis blev flytrafikken ved Bromma Lufthavn nordvest for Stockholm i januar, efter at der var observeret droner i området.