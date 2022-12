Putin beordrer strengere grænsekontrol og afsløring af spioner

Det er også de russiske sikkerhedstjenestes opgave at garantere sikkerheden for de mennesker, der bor i de regioner i Ukraine, som Rusland i september erklærede som russiske. Både Ukraine og Vesten har kaldt det ulovlig annektering.

- Det er vores pligt at gøre alt, der er behov for for at garantere deres sikkerhed på alle måder og at respektere deres rettigheder og frihed, siger han.

Putin siger, at der skal være ”heftig bekæmpelse” af handlinger fra udenlandske efterretningstjenester, og at forrædere og spioner skal afsløres.

Det russiske statsejede nyhedsbureau RIA skriver, at Putin beder efterretningstjeneste om at kontrollere strategiske infrastrukturfaciliteter.

Ruslands invasion af Ukraine er nu i tiende måned, og der ikke umiddelbart udsigt til, at krigen snart er ovre. Titusindvis af mennesker er døde i krigen, og millioner er drevet på flugt.