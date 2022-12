EU-lande er enige om indgreb mod vilde gaspriser

- Nej, jeg synes ikke, at man er gået for vidt. Man har lavet en samlet pakke, og jeg er tilfreds med resultatet.

- Det er fortsat mit håb, at forsikringsordningen aldrig bliver brugt. Sådan er det også med indbrudsforsikringen derhjemme: Vi har den, men vi håber, at den aldrig bliver brugt. Jeg håber, at vi ser en effekt i markedet, så vi aldrig kommer derop, hvor mekanismen bliver udløst, siger Lars Aagaard.

Især en række syd- og centraleuropæiske lande har presset på for et markant indgreb i forsøget på at sikre lavere gaspriser. Det er lande som Spanien, Grækenland, Belgien og Malta.

Her fylder gas langt mere i opvarmningen af huse, end det gør i Danmark.

Lande som Tyskland, Holland og Danmark er derimod traditionelt bekymrede for at gribe ind i markedet. Hvis indgrebet blev for markant, ville det kunne skade forsyningssikkerheden, har det lydt fra de nordeuropæiske lande.

Lars Aagaard mener, at det er lykkedes at opnå den rette balance i forslaget, som også indeholder nødbremser, der kan sætte mekanismen ud af kraft igen.

- Vi har betonet nogle elementer i aftalen, der gør, at hvis den ikke virker, som den skal, og det kommer til at true gasleverancerne ind i Europa, så kan man gribe ind, siger Lars Aagaard.