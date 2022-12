EU-lande er enige om indgreb i gaspriser

Her fylder gas langt mere i opvarmningen af huse, end det gør i Danmark.

Lande som Tyskland, Holland og Danmark er derimod traditionelt bekymrede for at gribe ind i markedet. Hvis indgrebet blev for markant, ville det kunne skade forsyningssikkerheden, lød det.

Danmarks nye klima- og energiminister, Lars Aagaard (M), sagde på vej ind til mødet, at han vil kæmpe for et indgreb, der ikke går ud over sikkerheden for gasforsyning til EU.

- Det er rigtig vigtigt, at vi står sammen i Europa for at håndtere den uro, der er i gasmarkederne. Det svære er, at vi skal finde en balance mellem at tage toppen af de ekstreme priser, men vi skal også sørge for, at der er nogle, der har lyst til at distribuere den gas, vi alle sammen har brug for i Europa, sagde Lars Aagaard før mødet.