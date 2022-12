Ukraine: Russisk kamikazedrone overfløj atomkraftværk

Angrebet kommer, mens Joint Expeditionary Force (JEF), en forsvarskoalition på ti lande heriblandt Danmark, mødes i Letland.

På mødet sender Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, en direkte appel til Danmark og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) om at donere våbensystemer.

- Du kender vores behov for Caesar-systemer, som har vist sig at være fantastiske på slagmarken. De er vitalt vigtige nu for Ukraine, og vi har brug for jeres beslutning om at sende Caesar-systemer, siger Zelenskyj.

Russiske styrker besætter i øjeblikket Europas største atomkraftværk, Zaporizjzja, nær frontlinjen i det sydøstlige Ukraine.

I november sagde lederen af Ukraines statsdrevne energiselskab dog, at der var tegn på, at de russiske styrker forberedte sig på at trække sig fra atomkraftværket.