Budskabet på den tjekkiske forhandlingsleders hvide hættetrøje indkapslede meget godt de senest måneders politiske slagsmål i Bruxelles:

»Vi vil indkalde så mange Energiråd som nødvendigt«.

Efter to resultatløse ministermøder nåede EU’s medlemslande mandag aften til enighed om at indføre et loft over prisen på naturgas i EU.