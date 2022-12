Det tog Francesco Giorgi mere end 10 timer at forklare de belgiske myndigheder, hvad der er op og ned i den korruptionsskandale, som siden forrige fredag har rystet hele EU-systemet.

Giorgi mistænkes selv for korruption og hvidvask, og under en ransagning af hans hjem i Bruxelles fandt politiet mere end 1 mio. kr. i kontanter – hans svigerfar forsøgte at forlade et nærliggende hotel med yderligere 4 mio. kr. i en rejsetaske.