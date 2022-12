Norges kong Harald er indlagt med en infektion

Norges kong Harald er blevet indlagt på rigshospitalet i Oslo med en infektion.

Det oplyser kongehuset i Oslo ifølge nyhedsbureauet NTB.

Den 85-årige monarks tilstand er stabil, og kongen får antibiotika intravenøst til at bekæmpe infektionen, oplyser lægerne.

At det gives intravenøst vil sige, at medicinen gives via en blodåre.