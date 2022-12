Regning for EU's nye klimakvotesystem kan lande hos kraftværker

EU’s Ministerråd er natten til søndag blevet enig om en ny aftale for det ETS-system, der sætter reglerne for CO2-kvoter i unionen. Det betyder blandt andet, at kraftværker kan komme til at skulle betale for CO2-udledning.

ETS, som står for emissions trading system, sætter et loft over, hvor meget CO2 virksomheder i medlemslandene må udlede. De omfattede virksomheder køber eller tildeles kvoter for, hvor meget de må udlede.