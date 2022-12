Vandaler har fældet fem meter højt juletræ midt i tysk by

I den amerikanske by Westminster i delstaten Californien kunne mediet CBS onsdag berette om flere borgere, som havde fået ødelagt deres julepyntede forhaver.

I en forhave blev to vandaler sågar fanget på et overvågningskamera. Videoen viser to personer komme løbende op til forhaven klædt i sort og bevæbnet med redskaber til at punktere oppustelige juledekorationer med.

- Det er skræmmende, for vi var hjemme, siger husets ejer, Jennifer George, til CBS.

- Lyset var tændt indenfor. Bilen holdt parkeret. Kameraet lyste dem op, men intet kunne afskrække dem, siger hun.