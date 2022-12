Tropiske fisk får nyt hjem efter stor akvarieulykke i Berlin

Over 630 tropiske fisk skal fordeles til nye akvarier, efter at et enormt akvarium på et hotel i Berlin fredag bristede og eksploderede.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Der er tale om fisk, der befandt sig i vandtanke under jorden, men som ikke var i selve det eksploderede akvarium. Det oplyser Fabian Hellbusch, der er talsmand for det selskab, der ejer hotelbygningen.