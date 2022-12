Irlands regering udfører planlagt bytte på lederposten

Aftalen lød dengang, at Varadkar ville være vicepremierminister de første to år. Herefter ville han og Martin bytte roller.

Varadkar står i spidsen for centrumhøjrepartiet Fine Gael. Martin er leder for partiet Fianna Fáil, der ligeledes er et centrumhøjreparti.

De to partier er de to store samarbejdspartnere i koalitionsregeringen, der består af i alt tre partier. Det sidste er Det Grønne Parti.

Leo Varadkar er udnævnt som irsk premierminister - eller taoiseach, som det kaldes i Irland - for anden gang. Han havde også posten fra 2017 til 2020.