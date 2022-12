Dyreparks drab på flygtede chimpanser vækker vrede i Sverige

En zoologisk have i Sverige har fået voldsom kritik, efter at den valgte at skyde og dræbe tre chimpanser, som var flygtet fra deres indhegning. En fjerde chimpanse blev såret.

Det skriver BBC.

Den zoologiske have, Furuviksparken i Furuvik 170 kilometer nord for Stockholm, har forklaret, at forsøg på at bedøve dyrene i stedet kunne have sat folks liv i fare.